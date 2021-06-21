Украина – Австрия: прогноз Эдуарда Мора на матч 3-го тура чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Украина — Австрия.



Ставка: ничья за 2.05.



«Поговорим об игре Украина — Австрия. В принципе Украина очень хорошо выглядела против Нидерландов, которые лишь в самом конце сумели дожать соперника. Украина почти вытащила игру, уступая по ходу со счётом 0:2. Играли здорово.



В команде выделяется центральная полузащита в лице Зинченко и Малиновского. У нас только Головин соответствует такому уровню, причём эти двое, может быть, даже и сильнее. Ярко выступает также Ярмоленко, который и голы забивает. Хороший капитан команды. В нападении хорошо смотрится Яремчук.



Видно, что команда играет с желанием, играет через верх. Они не мучаются, они живут и рвутся вперёд. Смотреть на игру команды — одно удовольствие. В этом есть и заслуга Шевченко, который и сам был великим футболистом, и в тренерской карьере у него всё получается.



Что касается Австрии, то это крепкая команда, многие игроки которой выступают в Бундеслиге. Есть лидер — Алаба. Австрия выиграла у Северной Македонии и в борьбе уступила Нидерландам.



Если бы это была первая игра, то я бы прогнозировал верховой матч. Учитывая, что обе команды устроит ничья, при которой обе выйдут из группы, то тут может так и случиться. Они, конечно, не будут договариваться, но есть определённая рациональность.



Думаю, что именно ничью мы и увидим. Игра будет низовая, с небольшим количеством голов, карточек и угловых. Матч завершится вничью, скорее всего, 0:0 или 1:1. Давайте проверим», — сказал Мор.