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Россия — Дания: прогноз Евгения Ловчева на решающий матч группы B Евро-2020

Россия — Дания: прогноз Евгения Ловчева на решающий матч группы B Евро-2020
Пётр Кондаков
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Россия — Дания.

Ставка: победа Дании за 1.72.

«Прогноз на матч года для нас. Россия — Дания. Дания победит, победит всухую, и тотал матча будет меньше 2.5.

Несмотря на то что для России будет решаться всё, а у Дании ноль очков, у датчан все же поклонение сильнее.

Несмотря на то что выбыл Эриксен, который один из лидеров, но это ещё больше заведёт Данию, поэтому она и победит», — сказал Ловчев.

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