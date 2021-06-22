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Чехия — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020

Чехия — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Чехия — Англия.

Ставка: победа Англии за 1.65.

«Сборная Чехии встречается в Лондоне с Англией 22 июня.

Чехи постепенно набирали кондиции и подошли к Евро-2020 в отличной физической форме. Им удалось заработать три балла в противостоянии с Шотландией (2:0) без каких-либо проблем. Патрик Шик забил свой третий гол на турнире в ворота Хорватии (1:1) и позволил национальной сборной возглавить квартет.

На мой взгляд, чешская команда и без сегодняшних очков сможет пробиться в плей-офф, тем более их заработать будет сложно. Откровенно говоря, класс команд различается, к тому же матч на чужом поле.

Англичане выиграли много матчей перед стартом форума, поэтому они в числе главных фаворитов чемпионата. Получилось переиграть прямого конкурента за первое место Хорватию со счётом 1:0. Во втором туре они не пропустили, но крайне сенсационно разделили очки с Шотландией (0:0).

По моему мнению, осечка второй раз подряд не повторится и «львы» спокойно заберут три очка сегодня. Состав у британцев просто потрясающий и желательно выходить на удобного противника в плей-офф», — сказал Павлюченко.

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