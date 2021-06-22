Чехия — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Чехия — Англия.



Ставка: победа Англии за 1.65.



«Сборная Чехии встречается в Лондоне с Англией 22 июня.



Чехи постепенно набирали кондиции и подошли к Евро-2020 в отличной физической форме. Им удалось заработать три балла в противостоянии с Шотландией (2:0) без каких-либо проблем. Патрик Шик забил свой третий гол на турнире в ворота Хорватии (1:1) и позволил национальной сборной возглавить квартет.



На мой взгляд, чешская команда и без сегодняшних очков сможет пробиться в плей-офф, тем более их заработать будет сложно. Откровенно говоря, класс команд различается, к тому же матч на чужом поле.



Англичане выиграли много матчей перед стартом форума, поэтому они в числе главных фаворитов чемпионата. Получилось переиграть прямого конкурента за первое место Хорватию со счётом 1:0. Во втором туре они не пропустили, но крайне сенсационно разделили очки с Шотландией (0:0).



По моему мнению, осечка второй раз подряд не повторится и «львы» спокойно заберут три очка сегодня. Состав у британцев просто потрясающий и желательно выходить на удобного противника в плей-офф», — сказал Павлюченко.