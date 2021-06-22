Хорватия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на матч 3-го тура Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Хорватия — Шотландия.
Ставка: победа Хорватии за 2.40.
«Хорваты давно не побеждали в очных противостояниях, но с каждым годом прогрессировали. Тем не менее не получилось показать свой футбол в матче с Англией (0:1). Команда была фаворитом в паре с Чехией (1:1), однако по ходу встречи даже пришлось отыгрываться и довольствоваться ничьей.
По моему мнению, «шашечные» заберут сегодня викторию — у них просто нет иных вариантов, поскольку даже сегодняшний успех не может гарантировать попадание в плей-офф напрямую. Скорее всего, они будут атаковать на протяжении 90 минут.
Шотландцы до старта не проигрывали пять матчей кряду, правда, серия закончилась в стартовом туре — 0:2 против крепкой Чехии. Весьма сенсационно они сыграли с Англией (0:0), так ничего и не позволив создать оппоненту, ведь англичане нанесли всего один удар в створ.
Думаю, британская команда сегодня будет кусаться, но мастерства футболистам не хватит. Она понравилась в прошлом туре своей готовностью, только вот поражение от чехов сильно осложняет турнирную ситуацию и минимизирует шансы на следующую стадию», — сказал Павлюченко.
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