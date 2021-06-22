Хорватия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на игру 3-го тура чемпионата Европы по футболу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Хорватия — Шотландия.



Ставка: победа Хорватии за 2.32.



«Шотландия прыгнула выше головы во втором туре. Ничья против англичан — это тот потолок возможностей, желаний и эмоций, который мог быть на этом Евро у сборной Шотландии.



Что касается хорватов, то они выглядят тяжёлыми, они заметно постарели за три года в сравнении с чемпионатом мира в России. Но эта команда сильна духом, который никуда не выветрился, и качеством игры своих лидеров. Да, совокупно они играют ниже своих возможностей, но боевые единицы в их составе остались. Пусть Модричу далеко за 30, а Перишич прошёл пик своей карьеры, но я верю, что эта команда выиграет у шотландцев достаточно легко.



В этом матче предлагаю две ставки. Первая — победа Хорватии. Вторая ставка — Шотландия не забьёт», — сказал Казаков.