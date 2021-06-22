Хорватия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на игру 3-го тура чемпионата Европы по футболу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Хорватия — Шотландия.
Ставка: победа Хорватии за 2.32.
«Шотландия прыгнула выше головы во втором туре. Ничья против англичан — это тот потолок возможностей, желаний и эмоций, который мог быть на этом Евро у сборной Шотландии.
Что касается хорватов, то они выглядят тяжёлыми, они заметно постарели за три года в сравнении с чемпионатом мира в России. Но эта команда сильна духом, который никуда не выветрился, и качеством игры своих лидеров. Да, совокупно они играют ниже своих возможностей, но боевые единицы в их составе остались. Пусть Модричу далеко за 30, а Перишич прошёл пик своей карьеры, но я верю, что эта команда выиграет у шотландцев достаточно легко.
В этом матче предлагаю две ставки. Первая — победа Хорватии. Вторая ставка — Шотландия не забьёт», — сказал Казаков.
- 22 июня 2021
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:11
-
07:54
-
07:45
-
07:30
-
07:15
- 21 июня 2021
-
23:51
-
21:30
-
21:17
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:30
-
20:00