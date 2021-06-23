Словакия — Испания: прогноз Ивана Млечного на игру Евро-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Словакия — Испания.



Ставка: победа Словакии с форой (+2) за 1.82.



«Сборная Испании слегка расстраивает. Конечно, отрадно то, что они полностью решили перекроить команду и, так сказать, отказаться от прошлого. Поэтому и не вызван Серхио Рамос, поэтому кучу игрового времени получают молодые игроки, о которых до этого Евро люди, которые помнили испанскую гегемонию на международных турнирах, даже и не знают. Но пока это не дает своих результатов. Стиль игры остался тот же — тотальный контроль мяча, но вот с реализацией есть проблемы. Мората не реализует множество моментов, Морено, который взялся бить пенальти, не смог его реализовать. Из этого и складываются нынешние результаты. Сборная Испании занимает третье место в группе, сыграв с Польшей и Швецией две ничьих 1-1 и 0-0. Испанцам в этом матче нужна только победа и у букмекеров складывается впечатление, что они её легко добудут, но так ли легко?



Словаки показали себя очень сильной сборной, особенно в матчах с похожими по стилю игры шведами и поляками. Так почему же они должны этот матч разгромно проиграть, мне абсолютно непонятно. Словаков вполне устроит ничья, чтобы выйти из группы, я уверен, что на этот результат они и будут играть. Мяч будет полностью под контролем Испании, но это не сборная Польши, у словаков в обороне всё хорошо.



Очень большую фору дают на Словакию при условии, что испанцы на этом турнире забили всего один мяч, и не воспользоваться этой форой было бы глупо. Мой прогноз на эту встречу — фора Словакии +2. Мне с трудом верится, что испанцы смогут выиграть с разницей в два мяча, но даже если и так, нас спасет возврат», — сказал Млечный.