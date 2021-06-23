Словакия — Испания: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Словакия – Испания.
Ставка: победа Словакии с форой (+2) за 1.76.
Здесь встретятся команды, имеющие соответственно худший и лучший показатели по xG на этом Евро.
«Испания всё ещё далека от идеала, Луис Энрике не всегда принимает популярные и понятные всем решения, но игроки, тем не менее, всё-таки периодически демонстрируют свой уровень. Словаки же за два матча нанесли всего два удара в створ ворот, которые, на их счастье, принесли им победу над поляками, но, кроме этого, ничем примечательным не отметились.
Понятно, что здесь испанцы будут безраздельно владеть преимуществом, а словаки обороняться всей командой. Наверняка хозяева, а игра будет проходить в Севилье, своего всё же добьются, но не факт, что это будет сделано малой кровью.
Испанцам не нужна крупная победа – им достаточно выиграть в 1-2 мяча и просто довести дело до победы. Что они наверняка здесь и сделают. Словакам же, даже если они проиграют, надо постараться сохранить приемлемую разницу забитых и пропущенных мячей, чтобы оставить себе шансы на выход в 1/8 финала», — сказал Петросьян.
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