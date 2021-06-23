Словакия — Испания: прогноз Александра Вишневского на игру группы Е Евро-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Словакия — Испания.



Ставка: победа Испании в 2 мяча за 3.94.



«Сборная Словакии и Испании – это соответственно худшая и лучшая команды чемпионата по такому важному показателю, как xG, т. е. количество созданных голевых моментов. Любопытно, что команды играли против одних и тех же соперников, но достигли настолько диаметрально противоположных результатов, что говорит о том, насколько велика разница в классе между словаками и испанцами.



Пусть сборная Испании переживает сейчас не лучшие времена, но все-таки ее футболисты на порядок лучше, чем словаки, которые за два матча только дважды попали в створ чужих ворот и забили два гола. Тем не менее по очкам словаки опережают испанцев. Две ничьи у сборной Испании, и если она сыграет вничью в третий раз, то она вылетит из турнира, при том, что она в этой группе имеет преимущество своего поля. Мне кажется, что на этот раз испанцы победят.



Что касается словаков, то им нужна ничья. Я рискну поставить с большим коэффициентом 3,94 на победу сборной Испании ровно в два мяча. Счет 2:0 или 3:1 здесь наиболее вероятный. Также я поставлю на то, что будет забит гол после 76-й минуты. Я думаю, что в концовке Словакия пойдет ва-банк, что повысит вероятность голов в любые ворота. Думаю, что скорее Испания забьет в концовке», — сказал Вишневский.