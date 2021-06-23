Португалия – Франция: прогноз Владимира Стогниенко на встречу Евро-2020 в Будапеште

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Португалия – Франция.



Ставка: ТБ 2 за 1.72.



«По количеству атакующих талантов это какая-то невероятная встреча – Фернандеш, Силва, Роналду, Жота, Бензема, Жиру, Мбаппе, Гризманн. При этом главные тренеры выжимают из этого атакующего состава всего процентов 70, а то и меньше.



Сантушу досталось за то, что он в матче с немцами сыграл не очень стабильно и ничего не смог сделать с флангами, поэтому теперь Дешаму советуют сыграть с латералями. Этого не будет, но всё же.



Если говорить про атаку французов, то видно, что Карим Бензема тот футбол, на который он способен в сборной Франции, стабильно не демонстрирует. Впрочем, увидим, что будет дальше. Мотивация у команд очень относительная – французы уже решили все свои задачи по выходу из плей-офф, и просто решают, какое место занять в группе. Но вроде бы первое место гарантирует более удобного соперника в 1/8 финала.



Португальцы теоретически могут даже не попасть в плей-офф, но для этого им нужно крупно проигрывать, так что я думаю, что команда Сантуша сыграет аккуратно и попробует выполнить поставленную задачу выйти из группы.



Казалось бы, что в такой ситуации встреча должна получиться не очень результативной, но иногда хочется взять и поставить всё наоборот. Есть невероятные таланты, есть у португальцев проблемы в обороне, но в этом матче не стоит вопрос продолжения борьбы в турнире. Поэтому можно взять тотал больше 2, чтобы интереснее было смотреть футбол. Вот такой вариант», — сказал Стогниенко.