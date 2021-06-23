Германия — Венгрия: прогноз Ивана Млечного на матч Евро-2020 23 июня

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Германия — Венгрия.



Ставка: Германия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.



«Проклятье Хуммельса в матче с французами быстренько перекочевало к сборной Португалии, которая в матче против немцев умудрилась дважды забить в собственные ворота. Главные матчи в «группе смерти» подопечные Лёва уже сыграли, поэтому им остаётся игра с не самой сильной сборной Венгрии. Правда, в этой группе всё настолько непредсказуемо, что венгры умудрились сыграть с триумфаторами последнего чемпионата мира 1:1. Немцы сейчас очень сильны, это показал и второй тайм против Франции, и весь матч против Португалии.



Венгры на самом деле тоже не лыком шиты, они вполне могли и французов обыграть, но сил выстоять до конца матча у них не хватило. Конечно, стоит верить в чудеса, но, когда от последнего матча зависит, выйдешь ли ты из группы, кажется, что немцы должны включиться на максимум. Конечно, бундестим имеет много потерь, матч пропустят Мюллер и Клостерманн, также под вопросом Гюндоган, Хуммельс и Хофманн, но у Германии настолько качественная «скамейка», что и без них в этом матче проблем возникнуть не должно.



Как я уже говорил, чудеса случаются, но, как мне кажется, уж точно не в этом матче. Германия уже достаточно забила голов в матче с Португалией, и не думаю, что первостепенной целью будет уничтожение соперника, вполне возможно, что если даже Германия забьёт только во втором тайме, то игра закроется окончательно, ведь ничья венгров уж точно не устроит, а вот немцев — вполне. Мой прогноз на эту встречу — сборная Германии не проиграет и тотал меньше 3.5. Мне кажется, это прекрасный вариант для ставки», — сказал Млечный.