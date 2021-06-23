Португалия — Франция: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Европы по футболу — 2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал ставку на матч Евро-2020 Португалия — Франция.



Ставка: ничья за 2.95.



«Франция набрала четыре очка и гарантировала себе выход в следующую стадию чемпионата Европы. Правда, пока неизвестно, с какого места она туда пройдёт. А у Португалии после двух туров лишь три очка. Им обязательно нужно брать очки, потому как рассчитывать на поражение немцев в игре с венграми вряд ли стоит.



У португальцев весьма неплохой состав, и для того, чтобы идти дальше, чувствовать себя комфортно, им лучше, конечно, выигрывать.



Всё же мне кажется, что обе команды наберут очки, сыграв вничью. Каким будет счёт? Наверное, 1:1. Тренер французов, скорее всего, позволит поиграть тем ребятам, у кого было не так много игровой практики в первых двух турах.



Португальцы будут играть очень аккуратно, особенно после игры с Германией, где они очень много пропустили, допустив простые ошибки. Будет настоящая битва, очень интересная игра. Португальцы будут стараться действовать на контратаках, у них хорошее трио в атаке — Роналду, Силва, Фернандеш. Есть ещё футболисты, которые могут усилить игру впереди. Ставлю на ничью. Это оптимальный исход для обеих команд», — сказал Семшов.