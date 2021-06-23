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Германия — Венгрия: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура группы F Евро-2020

Германия — Венгрия: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура группы F Евро-2020
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии по владению мячом с форой (-29) за 1.83.

«Немцам здесь даже необязательно побеждать, но, конечно, какой бы состав здесь у них ни вышел, он будет безраздельно владеть преимуществом. Коэффициенты на победу смешные, на форы — совершенно не валуйные. Единственное, что здесь приглянулось, — это владение. В независимости от того, как будет меняться счёт, Германия мяч не отдаст. Они владели инициативой и с Францией, и с Португалией, так что сложно представить, что что-то изменится в игре с венграми, которым во владении играть примерно так же некомфортно, как нашим.

Так что предположу, что немцы здесь будут владеть мячом минимум 65% времени и планомерно организовывать свои атаки, часть которых наверняка окажутся результативными», — сказал Петросьян.

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