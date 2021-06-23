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Словакия — Испания, 23.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Евро-2020

Словакия — Испания, 23.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Евро-2020
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23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 в квартете Е Словакия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех Словакии оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Букмекеры считают, что матч Словакия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на “обе забьют” можно за 2.41.

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