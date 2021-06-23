Евро-2020, Германия — Венгрия: во сколько начало матча Евро-2020, трансляция, прогноз

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 в квартете Германия — Венгрия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех сборной Венгрии оценён экспертами в 19.50. А ставки на ничью принимаются за 7.90.



Букмекеры уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Германия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьёт Германия, сыграет коэффициент 1.02. Гол Венгрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.