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Футбол, Германия — Венгрия, где смотреть онлайн прямой эфир матча Евро-2020, ставки

Футбол, Германия — Венгрия, где смотреть онлайн прямой эфир матча Евро-2020, ставки
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23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 в квартете Германия — Венгрия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех сборной Венгрии оценён экспертами в 19.50. А ставки на ничью принимаются за 7.90.

Букмекеры уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Германия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьёт Германия, сыграет коэффициент 1.02. Гол Венгрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

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