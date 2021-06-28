Футбол, Хорватия — Испания, смотреть онлайн, где смотреть прямой эфир матча Евро-2020
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28 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Хорватия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Встреча пройдет в столице Дании — Копенгагене.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех Хорватии оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 3.85.
Букмекеры не считают, что матч Хорватия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
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