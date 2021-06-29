Англия — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Англия — Германия.
Ставка: проход Германии за 2.05.
«Сборная Англии на своем поле принимает Германию 29 июня.
Англичане демонстрируют потрясающую готовность при игре в обороне и четыре матча из пяти предыдущих завершились победой 1:0. С таким счетом закончились противостояния с Чехией (1:0) и Хорватией (1:0) на групповой стадии. Матч против скромной Шотландии завершился нулевой ничьей.
На мой взгляд, пара достаточно интересная и победителя выбрать сложно. Англичане хороши в обороне, но против столь грозного соперника нужно что-то большее. Нужно добавлять в нападении, что сделать родоначальникам футбола пока не удается.
Немцы стартовали на Евро-2020 с поражения от Франции со счетом 0:1, однако смогли занять вторую позицию в группе. Получилось уничтожить Португалию со счетом 4:2, а дальше все висело на волоске. С большим трудом они спасилсь в противостоянии с Венгрией (2:2).
По моему мнению, если Германия нащупает свою игру, то оппонентам будет сложно. Команде есть где добавлять, так что в плей-офф она разгонится. Думаю, относительно простая турнирная сетка только мотивирует гостей», — сказал Павлюченко.
- 29 июня 2021
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