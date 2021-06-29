Англия – Германия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2020 в Лондоне

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал ставку на матч Евро-2020 Англия – Германия.



Ставка: проход Германии за 2.00.



«Очень интересная игра, потому как немцы в последний момент вышли в плей-офф чемпионата Европы, но в то же время мы понимаем, что немцы всегда славятся своей слаженной игрой, дисциплиной. И чемпионат Европы, наверное, финальная часть, где игры навылет, без немцев, наверное, было бы тяжело представить.



Англия несмотря на то, что три игры проводила у себя дома, на Уэмбли, по большому счету пока не производит впечатления команды, которая может побороться за кубок чемпионата Европы. Поэтому интересная игра. Два разных стиля. Мне кажется, что Германия победит. Наверное, с минимальным счетом. Я бы поставил 1:0 на победу немцев. Потому что у команды опыт, она может преобразиться, в любой момент добавить, изменить ситуацию в свою пользу, как было на групповом этапе, когда необходимо было в концовке забивать венграм.



Так что сейчас будет совсем другая немецкая сборная. Игры навылет достаточно интересные. Англии будет тяжело. У них по большому счету один только Стерлинг выделяется, а Фоден и Кейн пока не показывают той игры, которую все хотят от них видеть. Это не та сборная Англии, которую стоит сильно опасаться. Хотя, в таких играх может все измениться. Но по впечатлениям по игре в группах, немцы должны побеждать. Вдруг дело дойдет до дополнительного времени, так что подстрахуюсь и поставлю на проход немцев в следующий раунд», — сказал Семшов.