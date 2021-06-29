Англия – Германия: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.
Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 6.00.
«Мы привыкли говорить об Англии как о команде, где много молодых талантов, победителей чемпионатов мира и Европы на юношеском уровне. Но британцы вдруг предстали командой, не имеющей целостной тактики.
У нее не работает прежняя идея в атаке с Харри Кейном. Скорость англичан и амбиции этой команды не подкрепляются чем-то существенным. Немцы смогли адаптироваться после неудачи.
«Бундестим» уже дважды на турнире вытаскивали непростые матчи.
Я думаю, что сборная Германии в этой игре одержит победу. Причем мне кажется, что команда Йоахима Лева сделает это с перевесом более чем в один гол.
Поэтому я предлагаю взять победу немцев с форой (-1,5). Возможно, это рискованная ставка, но «бундестим» просто во всех смыслах лучше. Они даже свои ошибки на этом Евро уже допустили», — сказал Казаков.
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