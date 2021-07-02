Футбол, Швейцария — Испания, смотреть онлайн, где смотреть прямой эфир матча Евро-2020

2 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Швейцария — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение испанцам: поставить на победу команды Луиса Энрике в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех Швейцарии оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.



Букмекеры сомневаются, что матч Швейцария — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.90. Если забьют швейцарцы, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.