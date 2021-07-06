Италия — Испания: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Евро-2020 в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Испания в 1/2 финала Евро-2020.



Ставка: победа Италии за 2.52.



«Полуфинал чемпионата Европы. Кажется, что снова крупный турнир пролетел очень быстро, осталось всего три матча. Если говорить об этой встрече, то несколько похоже играют команды на этом турнире.

И Испании, и Италии, что удивительно, нравится контролировать мяч, играть от себя. И здесь будет интересно посмотреть, как с самого начала будет развиваться игра. Будет ли борьба за мяч — вот главный вопрос. И кто её выиграет, конечно, тоже. Без мяча и те и другие уязвимы, особенно испанцы, оборона которых чудачит на постоянной основе. Не хватает и сыгранности, и опыта. У Италии защитники очень опытные, но они тоже не сверхнадёжны, к тому же медлительны.



Я всё-таки отдам предпочтение Италии в этом матче. Мне нравится, что они не просто так владеют мячом, а стараются всё время обострять. Испанцы же часто просто так катают мяч. У Италии больше футболистов, стремящихся выйти на ударную позицию и пробить. Испанцы же почти не бьют издали, если не брать овертайм матча со Швейцарией.



Здесь, думаю, в тренерской дуэли Манчини окажется сильнее, он великолепно проводит турнир. Луис Энрике часто и в состав не попадает, и замены странные делает. Так что — победа Италии», — сказал Титов.