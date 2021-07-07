Англия — Дания: ставка Максима Калиниченко на матч Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Англия — Дания.
Ставка: обе забьют за 2.19.
«В том, что англичане будут претендовать на выход в финал, думаю, мало кто сомневался. Хотя молодая команда Саутгейта далеко не с первых матчей показывала уверенную игру. На групповом этапе у многих были претензии к футболу этой сборной. Однако нужного результата Англия добилась — вышла из группы и сразу же попала на немцев. С ними англичане тоже смогли сыграть сдержанно, забив пару голов только к концу встречи. К моему сожалению, голевой потенциал англичан раскрылся в игре с Украиной в ¼ (4:0). Там наконец-то проснулся ураганный Гарри Кейн, сделал дубль.
Но путь Англии на этом Евро, конечно, не сравнится с тем, что уже прошла Дания. Она, начав турнир с инцидента с Эриксеном и проигрыша Финляндии, умудрилась забраться так далеко в плей-офф. Некоторые могут сказать, что датчанам повезло с соперниками в 1/8 и 1/4: Уэльс (4:0) и Чехия (2:1). Но я считаю, что эта команда уже доказала, что оправилась от тяжёлой травмы своего капитана и сейчас на эмоциях способна оказать серьезное сопротивление Англии.
Главным плюсом у Англии на этом турнире является её скамейка запасных. Саутгейт может ротировать состав как хочет, в качестве игры команда точно сильно не потеряет. Частично это уже доказал гол Хендерсона Украине. Полузащитник «Ливерпуля» начинал турнир как игрок запаса.
Но всё-таки я не уверен в Англии на 100%. Она уже выдавала на этом Евро не самые лучшие матчи, имея в составе достаточно отличных игроков. А тут команде Саутгейта предстоит играть с организованной и эмоционально заряжённой Данией. Также не в пользу англичан играет тот факт, что прошлой осенью в Лиге наций они дважды не смогли обыграть датчан. Один раз Англия даже им проиграла (0:1).
Так что я предложу поставить на то, в чём точно уверен. Голы будут от обеих команд. Они уже прошли периоды усталости. Сейчас командам остался один шаг до финала. И отсиживаться все 90 минут они в обороне не станут. Моя ставка здесь – обе команды забьют», — сказал Калиниченко.
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