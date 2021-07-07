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Англия — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы по футболу

Англия — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы по футболу
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Англия — Дания.

Ставка: победа Англии за 1.74.

«Сборная Англии на домашнем стадионе сразится с Данией 7 июля.

Датчане мне очень понравились на этом турнире — бились с каждым соперником, несмотря на стартовые поражения от Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1). Далее они уничтожили Россию (4:1) и Уэльс (4:0). В четвертьфинале повезло с жеребьёвкой, так что победа 2:1 над Чехией вполне ожидаема.

На мой взгляд, скандинавским футболистам будет сложно продолжить написание сказки и пройти в финал. Полуфинал уже является великолепным результатом для них, тем более оппонент играет дома. Команда провела мощный Евро-2020, но нет опыта побед на крупных форумах.

Англичане разобрались со всеми оппонентами на групповой стадии, не пропустив при этом ни разу, разве что Шотландии не забили. В плей-офф подопечные Гарри Саутгейта также оставались сухими — 2:0 против Германии и 4:0 против Украины. Наконец-то стал забивать и лидер атак Гарри Кейн.

По моему мнению, «львы» заслужили попадание в финал турнира. Состав крайне талантливый, да и грозных оппонентов было достаточно мало. В полуфинале тоже они превосходят в классе соперника», — сказал Павлюченко.

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