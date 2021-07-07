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Англия — Дания: прогноз Романа Нагучева на игру Евро-2020

Англия — Дания: прогноз Романа Нагучева на игру Евро-2020
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания.

Ставка: обе забьют за 2.13.

«Англия с начала чемпионата Европы не пропустила ни одного мяча. Матч с Данией — это отличная возможность поставить на то, что англичане всё же пропустят.

Англия в матче и с Украиной, и с Шотландией допускала моменты у своих ворот, которые должны были закончиться голами.

Дания очень результативно проводит турнир. У неё очень много ходов, разнообразная организация атак. Даже появившийся резервист Каспер Дольберг начал забивать. Изначально он никак не рассматривался бомбардиром.

Мне кажется, что в этом матче обе забьют. Англия забьёт, потому что Гарри Кейн набрал нужную форму. Команда играет на него, плюс есть стандартные положения, в которых Англия чувствует себя хорошо.

Дания забьёт, потому что она разнообразно атакует, лучше, чем любой из соперников Англии до этого матча. Эта ставка, по-моему, самая простая», — сказал Нагучев.

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