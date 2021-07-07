Англия — Дания: прогноз Романа Нагучева на игру Евро-2020

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания.



Ставка: обе забьют за 2.13.



«Англия с начала чемпионата Европы не пропустила ни одного мяча. Матч с Данией — это отличная возможность поставить на то, что англичане всё же пропустят.



Англия в матче и с Украиной, и с Шотландией допускала моменты у своих ворот, которые должны были закончиться голами.



Дания очень результативно проводит турнир. У неё очень много ходов, разнообразная организация атак. Даже появившийся резервист Каспер Дольберг начал забивать. Изначально он никак не рассматривался бомбардиром.



Мне кажется, что в этом матче обе забьют. Англия забьёт, потому что Гарри Кейн набрал нужную форму. Команда играет на него, плюс есть стандартные положения, в которых Англия чувствует себя хорошо.



Дания забьёт, потому что она разнообразно атакует, лучше, чем любой из соперников Англии до этого матча. Эта ставка, по-моему, самая простая», — сказал Нагучев.