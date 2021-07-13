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Букмекеры назвали главного претендента на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/2022

Букмекеры назвали главного претендента на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/2022
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Менее чем через 2 недели стартует чемпионат РПЛ. Букмекеры уже дали коэффициенты на все возможные рынки. Принимают ставки и на то, кто покинет элиту по итогам сезона.

Пока главным претендентом на вылет аналитики видят «Нижний Новгород». Подковëрная борьба привела к тому, что и тренера назначили поздно, и с селекцией пока не всё понятно. Александр Кержаков почти спас «Томь» (а в итоге томичи и вовсе остались в ФНЛ), но готов ли он показать свой тренерский талант в Нижнем Новгороде и РПЛ — сказать сложно. Пока на вылет «Нижнего» можно сделать ставку за 1.72.

А вот второго неудачника назвать очень сложно. Букмекеры выделяют «Арсенал» и «Крылья Советов», на них коэффициент 2.80. Чуть выше шансы «Уфы», на клуб, которым руководит Шамиль Газизов, коэффициент 4.00. Но у команды из Башкортостана есть проблемы с финансированием. А вот в «Урал» и «Химки» у аналитиков веры куда больше — коэффициент на вылет этих клубов — 8.00.

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