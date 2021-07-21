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«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Жарко Марковича на игру Лиги чемпионов 21 июля

«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Жарко Марковича на игру Лиги чемпионов 21 июля
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Лидер «Кайрата» в 2014-2017 годы и воспитанник «Црвены Звезды» Жарко Маркович дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» — «Црвена Звезда».

Ставка: ничья за 3.15.

«Мне тяжело сказать, за кого буду болеть в этой паре, потому что «Црвена Звезда» — команда моего сердца и моя семья, а «Кайрат» — любимый коллектив, в котором провёл четыре самых лучших года в моей профессиональной карьере, так что тяжело определиться.

«Црвена Звезда» последние три-четыре сезона постоянно становится сильнее и сильнее, так что этим летом она себя покажет. Так как УЕФА убрал правило выездного гола, не могу сказать, что кто-то здесь является фаворитом из-за того, что играет дома. В первой или второй встрече надо побеждать с нужным преимуществом.

Возможно, небольшим фаворитом является «Црвена Звезда» из-за того, что всё в итоге будет решаться в Белграде. Конечно, шанс есть у каждого — и у «Кайрата» тоже имеются хорошая команда и футболисты, которые могут решить судьбу встречи.

В первом матче в чемпионате Сербии «Црвена Звезда» смотрелась очень-очень хорошо. Думаю, сербская команда прибыла в Алматы, чтобы победить. Посмотрим. Думаю, в Алматы будет ничья со счётом 1:1», — сказал Маркович.

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