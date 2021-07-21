«Кайрат» — «Црвена Звезда»: ставка Амангельды Сейтханова на встречу Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и корреспондент канала «Хабар-24» Амангельды Сейтханов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда».



Ставка: победа «Кайрата» с форой (0) за 2.31.



«Сейчас подопечные Кирилла Кеккера в оптимальной форме и сосредоточены на игре с «Црвеной Звездой». В 2015-м году эти команды пересекались на групповой стадии Лиги Европы, тогда алматинцы дважды обыграли своего соперника. Сейчас хозяевам поля будет не так просто одолеть противника, хотя на их стороне тот факт, что чемпионат в Казахстане сейчас в самом разгаре, а гости провели всего лишь один официальный матч. Мы считаем, что уже видны результаты работы Курбана Бердыева. Скорее всего, именно он поменял схему команды, оставив в запасе самого быстрого футболиста клуба Гульжигита Алыкулова. Возможная победа очень много для них значит. В поединке с «Маккаби» футболисты «Кайрата» проявили огромное желание, энергию и амбиции. Думаю, что и здесь они от избранной тактики не должны отходить», — сказал Сейтханов.