Игрок интеллектуального телевизионного клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Галатасарай».
Ставка: гол в 1-м тайме за 1.33.
«Обладатель Кубка европейских чемпионов 1987 года, вице-чемпион Нидерландов-2021 из Эйндховена выглядит довольно уверенно, если судить по предсезонным матчам: 6:2 над бельгийским «Моленбеком» в ситуации, когда уже к 11-й минуте было 0:2, говорят о классе и высоком боевом духе команды Рогера Шмидта. Кроме того, на домашнем стадионе ПСВ практически не знает поражений. Поэтому логично предположить голландский клуб фаворитом пары в первой встрече.
Некогда грозный «Галатасарай», бравший и Кубок УЕФА, и Суперкубок Европы, сегодня не блещет в Европе. Поэтому не думаю, что стамбульцы зацепят хотя бы очко в этой встрече. Вице-чемпион Турции на внешней арене совсем не так хорош, как на внутренней. Правда, тренирует красно-жёлтых сам Император Фатих Терим, но вряд ли этого хватит, чтобы пройти ПСВ», — сказал Аскеров.
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