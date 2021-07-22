«Сочи» — «Кешля»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги конференций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Сочи» — «Кешля».



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.14.



«Приятно давать прогноз, так как я был на всех трёх последних матчах «Сочи» в качестве эксперта, поэтому команду изучил очень хорошо. Могу сказать, что у команды неплохие приобретения — два центральных защитника довольно высокого уровня. Минус в том, что нет центрального нападающего, где после ухода Заболотного большая проблема. Дуганджич, на мой взгляд, не справляется со своими функциями, а «Барсов» пока выходит только на замену, но я думаю, что он сейчас главная сила в нападении. В остальном всё нормально. В прекрасной форме Нобоа находится, от игры к игре «Сочи» прибавляет.



«Кешля» закончила на шестом месте из восьми свой чемпионат, поэтому команда не самая сильная. Учитывая, что у «Сочи» это дебют в еврокубках, я жду очень хорошей игры. Видно, что команда подходит к этой игре в очень хорошей форме. Мой прогноз — победа «Сочи» с форой (-1.5).



Не думаю, что «Сочи» к ответному матчу будет приберегать силы, потому что лучше сразу дома сделать задел, чтобы спокойно ехать на выезд», — сказал Мор.