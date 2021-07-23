«Ростов» — «Динамо»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России по футболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Ростов» — «Динамо».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.63.



«Ростов» и «Динамо» открывают новый российский сезон. Кажется, что именно динамовцы выглядят фаворитом, но в последние годы даже при таком раскладе ростовчане неплохо смотрятся в играх с москвичами. Например, последняя очная встреча завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина — 4:1. «Ростов» играет дома, но отсутствие болельщиков вряд ли сделает этот аргумент существенным. Скорее, сейчас ключевой момент — это степень готовности обеих команд. Оценить её достаточно сложно. Да, есть результаты товарищеских матчей, но через них довольно тяжело спрогнозировать возможное развитие событий в официальной встрече.



Потому оттолкнусь от собственных ощущений. «Ростов» в первую очередь будет уповать на крепкую оборону и мастерство нападающих в редких атаках. Кстати, за ростовчан теперь играет Комличенко, у которого не получилось в «Динамо», — этот момент добавляет колорита. Что касается бело-голубых, то при Шварце они неплохо комбинировали впереди, но думаю, что пик наступит несколько позже. Поэтому не сомневаюсь, что хозяйская защита наверняка пока будет удачливее гостевой атаки.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — тотал меньше 2.5», — сказал Аксёнов.