«Урал» — «Краснодар»: где покажут, по какому телеканалу смотреть, во сколько начало

25 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 3.76.



Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.