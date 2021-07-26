«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз Вячеслава Киреева на встречу 1-го тура РПЛ

Профессиональный каппер Вячеслав Киреев дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» с форой (0) за 1.45.



«Внимательно посмотрел на «Сочи» в их первом официальном матче сезона с «Кешлей». Убедился, что команда отлично подготовлена тактически, да и физически уже набрали неплохие кондиции. Стоит отметить интересные атакующие действия на флангах, игру на подборах, разнообразнейшее исполнение стандартов. Видно, что Федотов провёл качественную работу, очень уважаю этого специалиста.



«Нижний Новгород» формируется на скорую руку после выхода из ФНЛ. У них новый тренер Александр Кержаков, у которого ещё нет опыта работы в РПЛ. А также серьёзные изменения в составе. Команда только начинает процесс своего становления и вряд ли подойдёт к первому туру в оптимальных кондициях. Я посмотрел все контрольные игры этой команды. На мой субъективный взгляд, сейчас они банально уступают в классе своему сопернику.



«Сочи» выглядят интереснее. И в плане игрового тонуса им проще. Это уже четвёртая игра за последнее время. Возможное отсутствие Юсупова из-за свежей травмы не должно серьёзно испортить игру команды. На замену ему вышел Терехов и отряд даже и не заметил потери важного бойца. В общем «Сочи» в полном порядке, а на счёт ясных перспектив «Нижнего Новгорода» у меня имеются сомнения. Предположу, что победит более классная на данный момент команда. Тем более сочинцам после разгрома 3:0 можно не экономить силы перед выездной еврокубковой встречей и полностью сосредоточиться на матче РПЛ», — сказал Киреев.