«Арсенал» — «Рубин»: ставка Максима Калиниченко на игру РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Рубин».



Ставка: индивидуальный тотал «Рубина» больше 1.5 за 2.33.



«30 июля во втором туре РПЛ сойдутся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». У хозяев поля, конечно, непростой график матчей на старте этого сезона. Немудрено, что тульская команда сейчас напряжена. Прошлый сезон у неё прошёл не очень хорошо, а в этом она стартовала с поражения от «Локомотива» (1:3). Такое начало чемпионата не обещает быть простым для «Арсенала».



«Рубин» же показал ещё в прошлом сезоне, что эта команда достаточно боеспособна. В первом туре команда Слуцкого обыграла одного из главных соперников в чемпионате — «Спартак» (1:0). Сейчас «Рубин» уверен в своих силах. В первом туре он получил заряд позитивной энергии.



Я не то чтобы не верю в «Арсенал» в этой игре. Повторюсь, у него всё не очень хорошо заканчивалось в прошлом сезоне, а сейчас не очень хорошо всё начинается. Нервозность в игре туляков точно будет присутствовать.



«Рубин» — достаточно мощная и интересная команда. Она, конечно, должна побеждать в этой игре и много забивать. Предположу, что казанский клуб проведёт хороший и уверенный матч. Ставлю на индивидуальный тотал «Рубина» больше 1.5», — сказал Калиниченко.