«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи».
Ставка: победа «Ахмата» за 2.85.
«Ахмат» круто выступил в Самаре. Это действительно было эффектно, как Андрей Талалаев обыграл «Крылышки».
Сочинцы сейчас находятся в сложной ситуации, потому что надо грамотно распределять силы на еврокубок и на чемпионат России. Мне кажется, что в такой ситуации этот процесс не обходится без ошибок. А прямо сейчас для них важнее, что будет в игре с «Партизаном».
Поэтому полагаю, что в этой игре победит «Ахмат». Всё-таки через 3 дня у «Сочи» еврокубок. Как бы ни настраивал своих ребят Владимир Федотов, мне кажется, в голове у всех приоритеты расставлены.
Для сочинцев очень тяжело, что они будут играть как раз с таким мотивированным «Ахматом». Тем более в Грозном. Я играю победу «Ахмата», — сказал Казанский.
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