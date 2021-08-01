«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Талалаев отправит Нобоа и Федотова на дно таблицы РПЛ

2 августа состоится матч второго тура чемпионата России «Ахмат» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78, а успех сочинцев оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» 2 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» Грозный — «Сочи» (02.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, на пороге — август. Но отечественные болельщики ликуют, ведь вернулась Российская Премьер-Лига. Уже завершается второй тур. При этом на неделе в еврокубках проходят квалификационные матчи, где российские клубы потихоньку вступают в борьбу. Словом, клубного футбола хватает.

Программа второго тура чемпионата России закроется в понедельник, 2 августа, одним-единственным поединком. В Грозном на «Ахмат-Арене» местный «Ахмат» примет «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Хозяев поля ждёт серьёзная поддержка — болельщики смогут заполнить трибуны ровно наполовину.



Грозненцы открывали сезон непростым выездом в Самару к вернувшимся из ФНЛ обновлённым «Крыльям Советов». Благодаря голам Даниила Уткина и Мохамеда Конате в первом тайме победили со счётом 2:1. Однако до перерыва самарцы смотрелись довольно кисло и разбегались лишь во втором тайме.



Гости были вынуждены обороняться с дебюта второго тайма, но уже на 49-й минуте самарцы сократили отставание. Дальше у хозяев были неплохие моменты, а в самой концовке грозненцам даже повезло. Иван Сергеев сильно пробил и попал в штангу. Если бы мяч пошёл чуть левее, Виталий Гудиев не смог бы спасти.

Но подопечные Андрея Талалаева всё же увезли три очка, а сейчас имеют неплохие шансы закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Дело в том, что «Сочи» в прошлом сезоне занял пятое место и вышел в квалификацию Лиги конференций. Дебют на европейской арене сложился удачно: клуб без видимых проблем прошёл в третий квалификационный раунд.



В родных стенах обыграл азербайджанский клуб «Кешля» со счётом 3:0, а на выезде — со счётом 4:2. В обоих случаях сочинцы полностью контролировали ход игры, а оба пропущенных мяча — индивидуальная заслуга Фелипе Сантоса. Хотя понятно, что уровень соперника оставляет желать лучшего, дальше будет тяжелее.



Во втором этапе квалификации команде Владимира Федотова предстоит встретиться с сербским «Партизаном». Сочинцам предстоит показать себя во всех красе, соперник куда более серьёзный. Однако здесь приходится говорить о том, что с игрой на два фронта у россиян не задалось.

В первом туре РПЛ «Сочи» неожиданно проиграл на выезде «Нижнему Новгороду» с минимальным счётом. Новичок первенства вынужден был по большей части обороняться (делал это, надо признать, здорово), а сочинцы владели серьёзным преимуществом. Только вот воспользоваться своим моментом сумели хозяева, а не гости.



В Грозном очень тяжело играть любому клубу РПЛ, а здесь ещё и поддержка у хозяев будет солидная. На своём поле «Ахмат» действует агрессивно, в этот раз исключений из правил не предвидится. Мы бы рискнули и проверили нулевую фору на грозненцев за коэффициент 1.99.

Сочинцам будет непросто после перелётов, больше одного очка они вряд ли утащат. А нулевая фора гарантирует возврат при мирном исходе. Риск кажется если не минимальным, то вполне приемлемым.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» 2 августа 2021 года

«Сочи» дебютировал на европейской арене и успел добиться первых успехов. Однако пока что с игрой на два фронта трудности. «Ахмату» немного повезло в первом туре, а теперь есть отличная возможность закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Дома грозненцы играют агрессивно, плюс поддержка болельщиков ожидается внушительная. Вот и возьмём победу хозяев с нулевой форой.



Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 1.99.