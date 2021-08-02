«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на матч чемпионата России

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.



«Ахмат» начал свой сезон с победы над интереснейшими относительно прошлого года «Крыльями». «Ахмат» постепенно превращается в атакующую команду. Если раньше они любили отсиживаться в обороне, то нынешняя версия этого коллектива очень много атакует — и в игре с самарцами это было особенно заметно. Если говорить про конкретную игру, которая нас ожидает, то мне кажется, что нас ждёт игра двух равных коллективов. Да и букмекеры, в принципе, с нами согласны, коэффициенты на победу и тех и других примерно равные.



«Сочи» же достаточно сенсационно уступил в первом своём матче «Нижнему Новгороду». Но, честно говоря, счёт 1:0 в пользу нижегородцев достаточно не по игре. «Сочи» и моментов имел больше, и мячом владел больше времени, но что говорить, результат на табло. Конечно, можно уповать на то, что параллельно сочинцы играли в Лиге конференций и достаточно легко там прошли своего соперника с общим счётом 7:2, но и забывать про чемпионат России тоже не стоит.



Я думаю, что то, что «Сочи» не забил в Нижнем Новгороде, — случайность. Мне кажется, да и матчи с «Кешлёй» нам показали, что подопечные Федотова любят и умеют забивать. Поэтому в таком матче, где встречаются два порядочно атакующих коллектива, я предлагаю вам сыграть верх. Да и коэффициент для подобного исхода достаточно валуйный. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5», — сказал Млечный.