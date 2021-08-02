«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Владислава Батурина на игру 2-го тура РПЛ

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.



«Ахмат» новый сезон начал с выезда в Самару и сумел увезти с берегов Волги три очка (2:1). Игра с «Крыльями Советов» в первой половине первого тайма давалась гостям и к двадцатой минуте они вели с разницей в два мяча, но в дальнейшем вернувшиеся в РПЛ самарцы сумели поменять ход встречи и даже могли спастись, но команда Андрея Талалаева проявила упорство и терпение.



ФК «Сочи» в национальном первенстве стартовал, как и «Ахмат», в гостях, и ему также противостоял клуб, выступавший в прошлом сезоне в ФНЛ.



Но, в отличие от грозненцев, сочинцы не смогли победить, более того, они уступили «Нижнему Новгороду» (0:1). По ходу матча южане доминировали и играли с позиции силы, создав приличное количество моментов, но реализация гостей подвела, и они уехали из Нижнего Новгорода с «баранкой».



Статистика личных встреч говорит в пользу команды с берегов Чёрного моря.



В прошлом сезоне «Сочи» победил (1:0 и 2:0), в пяти последних личных играх, включая один товарищеский матч, «курортная» команда не проигрывала (4-1-0 8:2). Отталкиваясь от цифр, понятно, что «Сочи» является неудобным соперником для чеченской команды.



За «Ахмат» в предстоящей встрече родные стены, управляемость команды и амбициозный тренерский штаб, возглавляемый Андреем Талалаевым. За ФК «Сочи» — крепко сбитый, дисциплинированный состав с рядом как опытных, так и молодых и ярких игроков, и его возглавляет действительно сильный, достойный, со своим особым тренерским взглядом Владимир Федотов.



«Ахмат» будет на своём поле стремиться развить успешный старт в чемпионате, но, зная сильные стороны соперника, излишне рисковать не станет, возможно, попробует взять черноморцев измором, ведь у «Сочи» нагруженный календарь, команда Владимира Федотова проходит клубную евроквалификацию и вынуждена тратить много физических и эмоциональных сил.



Оба коллектива конкурентноспособны, у них есть крепкий внутренний стержень, и они в надёжных тренерских руках, но в силу вышеприведённых фактов и по личным ощущениям я не жду высокой результативности в матче, который пройдёт в Грозном», — сказал Батурин.