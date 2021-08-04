«Спартак» — «Бенфика»: прогноз Дмитрия Симонова на матч отбора Лиги чемпионов 4 августа

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Спартак» — «Бенфика».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Меня не впечатлила игра красно-белых в двух стартовых турах РПЛ (0:1 в Казани от «Рубина», 1:0 в Самаре). Есть ощущение, что «Бенфика» — фаворит, что подтверждают и коэффициенты букмекеров. Ставку на проход португальцев можно сделать всего за 1.40. Впрочем, «Спартак» пока не играл дома в новом сезоне, в родных стенах команда будет сильнее.



Полагаю, настрой на Лигу чемпионов у москвичей окажется максимальным, и как минимум раз хозяева смогут забить. Но у меня есть уверенность и в том, что гости сумеют отличиться. Не думаю, что в своем нынешнем состоянии «Спартак» способен сыграть на ноль с командой уровня «Бенфики». Результат же может быть любым: от ничьей или победы гостей до успеха красно-белых в один мяч», — сказал Симонов.