«Сочи» — «Партизан»: прогноз Ивана Млечного на матч отбора Лиги конференций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Партизан».



Ставка: победа «Сочи» с форой (0) за 1.76.



«Сочи» продолжает свой путь в новом турнире под названием Лига конференций и на этот раз им предстоит встретиться с сербским «Партизаном». Именно об этом матче мне с вами и хочется поговорить.



Сразу хочется отметить, что в отличие от всех европейских стран, в Сербии, как и в России, сезон уже начался. «Партизан» в своём чемпионате уже набрал 9 очков и что самое главное, ни разу не пропустил. Так же как и «Сочи» сербский коллектив участвовал в предыдущем раунде квалификации к Лиге конференций и уверенно прошёл словацкий ДАК, дважды обыграв их. Сначала 1:0, а потом 2:0. Ноль пропущенных мячей за пять матчей нельзя оставлять без внимания, но всё же соперники сербов были так себе. Даже «Сочи» на их фоне смотрится намного серьёзнее и интереснее.



«Сочи» проиграл «Нижнему Новгороду» в первом туре чемпионата России, но после команда одержала три победы подряд, дважды обыграв своего соперника по квалификации в Лиге конференций и выиграв в выездном матче чемпионата России у «Ахмата» со счётом 2:1. Нет сомнений полагать, что «Сочи» постарается добиться положительного результата для себя в стартовом матче, иначе в ответной для себя игре в Сербии будет очень тяжко что-то поменять. Силы и возможности у команды Федотова для успешного первого матча имеются, поэтому моим прогнозом на эту встречу будет победа сочинцев с форой (0)», — сказал Млечный.