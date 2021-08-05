«Сочи» — «Партизан»: ставка Александра Мостового на игру квалификации Лиги конференций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги конференций «Сочи» — «Партизан».



Ставка: победа «Сочи» и ТБ 1.5 за 3.13.



«Сочи» в минувшем сезоне показал блестящий результат и занял пятое место в турнире РПЛ. Такой итог дал право принять участие в Лиге конференций.



На первом этапе новичок евротурниров не сплоховал – команда дважды уверенно обыграла «Кешлю». В чемпионате страны российский коллектив стартовал с поражения, но уже во втором туре на выезде переиграл «Ахмат».



«Партизан» на первом этапе уверенно обыграл «Дунайску Стреду». После поражения в финале Кубка Сербии сегодняшние гости не знают поражений. На старте сезона Белград обыграл по очереди «Войводину» и «Вождовац».



Я считаю, что эта игра будет интересной. Могу предположить, что с учётом домашнего стадиона, мотивации и положительных эмоций «Сочи» сумеет вырвать победу. Предполагаю, что игра будет результативной и в пользу южан», — сказал Мостовой.