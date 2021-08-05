«Сочи» – «Партизан»: прогноз Евгения Ловчева на игру отборочного раунда Лиги конференций
Поделиться
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022 «Сочи» — «Партизан».
Ставка: победа «Сочи» за 2.25.
«Прогноз на матч Лиги конференций. «Сочи» — «Партизан». «Сочи» победит, победит в первом тайме и обе забьют.
«Сочи» сейчас находится в хорошем состоянии. «Сочи» — опытная команда. Коллектив никогда не играл в еврокубках, но видно, что там опытные игроки.
«Партизан» не знает, что это за команда «Сочи», хотя белградский клуб также опытная команда. Но первый матч будет на выезде, поэтому отдают преимущество «Сочи», — сказал Ловчев.
Комментарии
- 5 августа 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 4 августа 2021
-
22:26
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:23
- 3 августа 2021
-
23:31
Партнерский контент