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«Сочи» – «Партизан»: прогноз Евгения Ловчева на игру отборочного раунда Лиги конференций

«Сочи» – «Партизан»: прогноз Евгения Ловчева на игру отборочного раунда Лиги конференций
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022 «Сочи» — «Партизан».

Ставка: победа «Сочи» за 2.25.

«Прогноз на матч Лиги конференций. «Сочи» — «Партизан». «Сочи» победит, победит в первом тайме и обе забьют.

«Сочи» сейчас находится в хорошем состоянии. «Сочи» — опытная команда. Коллектив никогда не играл в еврокубках, но видно, что там опытные игроки.

«Партизан» не знает, что это за команда «Сочи», хотя белградский клуб также опытная команда. Но первый матч будет на выезде, поэтому отдают преимущество «Сочи», — сказал Ловчев.

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