«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру 1-го тура АПЛ 13 августа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Брентфорд» — «Арсенал».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.



«АПЛ возвращается к нам после затянувшегося периода ожидания. Сегодня давайте поговорим о матче команд, которые не вызовут большого интереса у массовой аудитории, но игру «Арсенала» с новичком «Брентфордом» смотреть будет любопытно.



«Арсенал» практически не усилился этим летом. Он скатился от статуса команды, которая регулярно попадает в Лигу чемпионов, до клуба, который находится во втором эшелоне английской элиты. Матч с новобранцем АПЛ должен стать нелегкой прогулкой для «канониров».



Жду от этой игры двух исходов. Первый — это будет низовая игра, уверен в этом на 8 из 10. Мне кажется, что все свои сильные стороны соперники не покажут, тем более что для «Брентфорда» это будет первая игра в АПЛ. Вторая ставка — уверен, что «Брентфорд» забьёт», — сказал Казаков.