«Сочи» — «Химки»: прогноз Владимира Сирина на матч чемпионата России по футболу

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Химки».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.



«И «Сочи», и «Химки» — в целом команды низовые. Особенно это утверждение справедливо для подмосковного клуба, обе их удачные игры в стартовавшем чемпионате были «низовыми» (1:0 с «Краснодаром» и 1:1 с «Ростовом»), да и в прошлом сезоне матчи с участием «Химок» были одними из самых небогатых на голы, меньше трёх голов было забито в 18 играх из 30, или в 60% случаев.

Сочинцы, временно добившись положительного результата, наверняка будут стараться сохранить его — всё-таки не обладающему длинной скамейкой запасных клубу сложно выступать на два фронта одним и тем же составом.



Руководство «Сочи» пока не удалось решить вопрос с качественной заменой ушедшему Заболотному, поэтому пока команда Владимира Федотова в основном рассчитывает на стандарты и фланговые атаки. Слухи сватают в «Сочи» нападающего «Спартака» Мелкадзе и игрока молодёжной сборной Хорватии Куленовича, но в настоящий момент сочинцам приходится чередовать Барсова и Дуганджича.



Аналогичная проблема с центрфорвардом была и у «Химок», но подмосковный клуб на днях объявил о переходе принадлежавшего ранее «Фенербахче» нападающего Кемаля Адеми. Получится ли у него реанимировать карьеру в России — большой вопрос. Последние 2 года выдались для Адеми просто ужасными, он не смог закрепиться в составе «Фенера», забил всего один гол в кубке, отправился в аренду в состав турецкого середняка «Карагюмрюка», и, не успев и там стать игроком стартового состава, выбыл из-за травмы до конца сезона. Хотя логика руководства «Химок» понятна — в Швейцарии Адеми провел 2 ярких сезона, в лучшем из них забив 13 голов в 26 матчах чемпионата за «Базель». Есть у Адеми и некоторый опыт выступления в составе швейцарского гранда в еврокубках. Но едва ли он будет готов сыграть против «Сочи» уже в эти выходные.



В прошлом розыгрыше РПЛ эти команды дважды разошлись миром: на «Фиште» соперники обменялись голами (1:1), а в Подмосковье и вовсе обошлись без них (0:0). Есть ли у «Сочи» силы выдать второй верховой матч на одной неделе после 120 минут тяжёлой игры в Белграде и обидного вылета из еврокубка? Скорее всего, нас ждёт вязкий «низовой» матч, один из тех, когда фаворит просто физически не может доминировать, а аутсайдера вполне устроит и ничья», — сказал Сирин.