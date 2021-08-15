«Сочи» — «Химки». Прогноз: Глушаков и Черевченко закрепятся в середине таблицы РПЛ

16 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Сочи» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех химчан оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Сочи» — «Химки» 16 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки» (16.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне. На повестке дня — четвёртый тур.



Программа четвёртого тура чемпионата России завершится в понедельник, 16 августа, одним матчем. Чести закрывать тур удостоились «Сочи» и «Химки», они сразятся за три очка на стадионе «Фишт». В турнирной таблице соперники пока находятся посередине. У сочинцев в активе шесть, а у химчан четыре очка из девяти возможных.



Оба клуба стартовали с поражений. «Сочи» неожиданно уступил в гостях «Нижнему Новгороду» (0:1), хотя имел преимущество. Нижегородцы использовали чуть ли не единственный шанс. «Химки» же по делу проиграли «Зениту» (1:3). Открыли счёт, но удержать преимущество не сумели. Петербуржцы показали хорошую реализацию, во втором тайме сработали замены.



Потом пошло веселее. Во втором туре сочинцы выиграли у «Ахмата» в Грозном (2:1). Открыли счёт в первом тайме, дальше контролировали ситуацию. Затем была домашняя победа над екатеринбургским «Уралом» (2:0). Снова забили первыми и спокойно довели дело до победы. Моменты у уральцев, конечно, возникали, но хозяевам помог пенальти.



Химчане в свою очередь отобрали три очка у «Краснодара» на выезде (1:0) и уже в Химках расписали мировую с «Ростовом» (1:1). Смотрелись весьма неплохо, но без везения, конечно, не обошлось. В первом случае краснодарцы не реализовали одиннадцатиметровый удар, а во втором — химчане сами сравняли счёт с точки.



На наш взгляд, в качестве основной ставки вполне можно подумать над Х2. Тем более, что букмекеры оценивают такой исход уверенным коэффициентом 2.08. Логика здесь следующая. Да, у «Сочи» крайне внушительная серия на «Фиште». До сих пор в РПЛ под руководством Владимира Федотова проигрывали только «Зениту». В остальных случаях набирали очки.



Однако за подопечных Игоря Черевченко играет то, что южане 12 августа проводили ответный матч с сербским «Партизаном» в Лиге конференций. Основное время и дополнительные таймы сильнейшего определить не смогли, до победы россияне не дотерпели несколько минут: второй мяч хозяева забили на исходе основного времени. Дошло до серии пенальти. Точнее оказались футболисты из Сербии.

Три дня на перелёт из Белграда, восстановление, отдых и подготовку после столь тяжёлого в физическом и моральном плане матче — слишком мало. Наверняка химчане будут выглядеть свежее. Хотя не брать во внимание домашнюю серию сочинцев тоже трудно.

С учётом всех факторов имеет смысл проверить лобовую ничью за замечательные 3.72. Вариант попроще — Ф2 (+1). Но коэффициент здесь соответствующий — 1.57. Отличный вариант для экспресса, а вот ординара — по вкусу. Как ни крути, Х2 за коэффициент выше двойки выглядит оптимально. При желании можно докупить тотал. Например, Х2 + тотал меньше 4.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Химки» 16 августа 2021 года

«Сочи» на днях вылетел из Лиги конференций. Матч был тяжёлым во всех смыслах, а времени на восстановление даётся слишком мало. Конечно, не брать во внимание домашнюю серию сочинцев нельзя, но, на наш взгляд, «Химки» выглядят бодро, очки взять сумеют. А коэффициент на Х2 даже превышает двойку.



Ставка: «Химки» не проиграют за 2.08.