«Трабзонспор» – «Рома»: прогноз Ивана Млечного на игру отбора Лиги конференций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Трабзонспор» – «Рома».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.



«Очень много хороших, известных и крепких команд попало в Лигу конференций, поэтому в принципе этот турнир может получиться качественным. Говоря откровенно, прогноз на эту игру у меня предельно прост. «Трабзонспор», да и все турецкие команды в целом, всегда играют в атакующий футбол, с кем бы ни соперничали. В чемпионате Турции подавляющее большинство команд забивает более 50 мячей за сезон, и «Трабзонспор» не исключение. В последних четырех матчах этой команды был зафиксирован верх.



У «Ромы» на данном этапе ситуация схожая. Три верха в трех последних матчах. Очень много мячей забито в прошлом чемпионате, при этом также и очень много пропущенных. Вся атакующая линия в строю, плюс появился Эльдор Шомуродов, который в последних двух матчах отметился голами.



Я не представляю, что должно произойти, чтобы этот матч стал исключением из правил и оказался низовым, поэтому, как я и говорил, мой прогноз предельно прост — тотал больше 2,5», — сказал Млечный.