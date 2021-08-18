«Трабзонспор» — «Рома». Прогноз: Жозе Моуринью Лига конференций вообще не интересует

19 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Трабзонспор» — «Рома». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Роме»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Трабзонспора» оценён экспертами в 3.95. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Трабзонспор» — «Рома» 19 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Трабзонспор» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. А поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Трабзонспор» — «Рома» (19.08.2021)

Квалификация в новый и во многом неизвестный для большинства болельщиков турнир под названием Лига конференций подходит к концу. На следующей неделе мы узнаем всех участников группового этапа, а пока команды готовятся к первому матчу раунда плей-офф. Российские клубы вылетели ещё в прошлом раунде.

В квалификации Лиги конференций принимают участие не так много известных клубов из ведущих стран. Одним из них однозначно является итальянская «Рома», которая за право сыграть в групповом этапе сразится с турецким «Трабзонспором». Следует признать, что вывеска вполне добротная.

Первый вопрос, который возникает при анализе предстоящего матча: нужна ли Лига конференций «Роме» в принципе? Жозе Моуринью, даже будучи тренером «Тоттенхэма», откровенно сливал Лигу Европы. Выставлял второй состав, проводил широкую ротацию состава. В плей-офф, правда, всё равно вышел без особых хлопот.

Тут же он будет иметь дело с турниром уровня на порядок ниже. Далеко не факт, что на матч с «Трабзонспором» выйдет полностью основной состав. Хотя до старта Серии А времени достаточно и говорить об усталости футболистов никак нельзя. Однако предсезонка получилась скомканной.

А вот «Трабзонспор», наоборот, наверняка настроен на удачное выступление в Лиге конференций. Чего только стоит невероятная заруба с «Мольде» в предыдущем раунде квалификации (3:3 на своём поле, 1:1 на выезде, два дополнительных тайма и победа в серии пенальти).

Вряд ли большинство фанатов знает хотя бы несколько имён из состава «Трабзонспора». Тем не менее деньги здесь, как и в большинстве других турецких клубов, водятся. Чего только стоит наличие Марека Гамшика и Жервиньо. Есть и защитник Бруно Перес, который ещё в прошлом сезоне отыграл 30 матчей в Серии А за… «Рому».

В общем, команда боевая и опытная — легко «волкам» точно не будет. Помимо двух непростых матчей с «Мольде», «Трабзонспор» провёл ещё одну официальную игру в сезоне. Со счётом 5:1 бордово-голубые разгромили «Йени Малатьяспор» — Гамшик и Жервиньо синхронно отметились голом и результативной передачей.

Для «Ромы» предстоящая встреча и вовсе станет первой официальной в сезоне, что ещё сильнее ставит под вопрос их победу. Просто потому, что реально оценить готовность коллектива крайне сложно. Товарищеские матчи — это хорошо, но воспринимать их всерьёз точно не стоит.

С учётом всех исходных данных предположить победу «Ромы» в предстоящей игре достаточно тяжело. Турки набрали игровой тонус, поэтому проигрывать не самому мощному сопернику явно не намерены. Особенно на своём поле. Вот и возьмём классический вариант 1Х с коэффициентом 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Трабзонспор» — «Рома» 19 августа 2021 года

Жозе Моуринью не будет делать большую ставку на Лигу конференций — приоритетом наверняка станет именно Серия А, в которой «Роме» необходимо выступить как можно лучше. «Трабзонспор» же жертвовать еврокубками не планирует. Турецкий клуб сделает всё ради выхода в Лигу конференций, ведь это шанс заявить о себе. Полагаем, на своём поле турки не проиграют.

Ставка: «Трабзонспор» не проиграет за 1.86.