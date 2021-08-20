«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на игру 2-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» во 2-м туре Бундеслиги.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.84.



«Лейпциг» сменил тренера, и очень интересно, как он будет возвращаться с новым наставником на тот путь, на котором был. Притом что путь этот был ярким, но трофеев никаких не принес. Нагельсманн выиграл свой первый трофей с «Баварией», а не с «Лейпцигом».



«Штутгарт» потерял основного вратаря в межсезонье. «Штутгарт» будет перестраиваться, поэтому «Лейпциг» в домашнем матче будет фаворитом. Играть он будет с позиции силы, там по-другому и не бывает. «Лейпциг» от обороны даже против «Барселоны» играть не умеет.



Думаю, что очень хороший вариант — это победа «Лейпцига» с форой (-1) и возможным расходом за коэффициент 1,74. Тем более что, забив гол, они вряд ли остановятся и продолжат атаковать», — сказал Андронов.