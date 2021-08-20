«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Смирнова на игру чемпионата Германии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» — «Штутгарт».



Ставка: ИТБ2 2 по желтым карточкам за 2.06.



«Старт Бундеслиги для этих клубов вышел совершенно разным. «Лейпциг» неожиданно уступил «Майнцу» со счётом 0:1, а вот «Штутгарт» задавил новичка лиги «Гройтер Фюрт» – 5:1. Несмотря на такие начальные результаты, гостям уж точно будет нелегко.

В прошлом сезоне в двух встречах они не смогли забить хозяевам ни одного гола, нанеся лишь один удар в створ ворот за 180 минут.



Правда, сразу делать выводы о чистой и лёгкой победе «быков» я тоже не возьмусь. Скорее всего, фаворит действительно заберёт преимущество в свои руки и постарается реабилитироваться за непонятное поражение в первом туре. «Швабы» же вряд ли смогут наравне тягаться с оппонентами в скоростном атакующем футболе, но со своим нынешним настроем и характером дарить три очка они точно не будут. Я думаю, что андердог будет всеми возможными способами мешать противнику выполнять свой план, и это выльется для него в несколько предупреждений», — сказал Смирнов.