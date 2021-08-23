«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Ивана Млечного на матч 2-го тура Премьер-лиги Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Лестер».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.
«Чемпионат Англии набирает обороты — второй тур, хочется поговорить про игру между «Вест Хэмом» и «Лестером». Сразу хочется отметить, что прошлый сезон команды провели для себя хорошо. «Вест Хэм» вообще показал запредельный для себя результат, попал в еврокубки, очень много забивал. В команде ничего не поменялось, как мне кажется, сезон для «Вест Хэма» будет точно таким же — они будут продолжать играть в атаку, с большим количеством забитых мячей. Конечно, можно сослаться на то, что творцом этого успеха был Джесси Лингард, который уже ушёл обратно в «Манчестер Юнайтед», но и товарищеские матчи, и первый тур были насыщенными на голы.
«Лестер» играет в достаточно открытый футбол, от себя, в атаку, много забивает. Как мне кажется, матч будет верховым. Если посмотреть последние пять матчей команд между собой, то они тоже были верховыми. Мой прогноз на эту встречу достаточно простой — тотал больше 2.5», — сказал Млечный.
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