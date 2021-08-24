ПСВ — «Бенфика»: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Бенфика».



Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.88.



«Первая игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Бенфики», довольно уверенно и надёжно команда играла. Только во второй половине второго тайма ПСВ взял под контроль игру, атаковал и забил гол, оставив себе шансы на проход. ПСВ – команда атакующая, всё в ней заточено под атаку. Думаю, игра как раз и начнётся с атак ПСВ – в первом тайме они постараются забить гол.



Но всё дело в том, что «Бенфика», на мой взгляд, образец игры в обороне. Команда постоянно трансформируется при обороне, очень здорово перемещаются игроки и друг друга чувствуют. Если нападающий противника пытается получить мяч между линиями, то сразу один футболист на него выдвигается и мяч получить не удаётся. Игра в обороне настолько отлажена, что можно писать учебники. Думаю, «Бенфика» отдаст мяч, будет играть от обороны, но со временем будет прибавлять и искать свои шансы в атаке. Атака у команды тоже хорошая, Яремчук пришёлся ко двору, да и вообще команда очень грамотная.



Думаю, «Бенфика» пройдёт дальше, а для этого ей нужно не проиграть. Команда может действовать по счёту, перестраиваться. Мой прогноз – «Бенфика» не проиграет. ПСВ – команда атакующая, хорошая, но тактика, мастерство и опыт у «Бенфики» выше», — сказал Мор.